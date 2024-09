Le bozze di WhatsApp arrivano su iPhone: a cosa servono

Nelle ultime ore infatti WhatsApp avrebbe rilasciato una nuova funzionalità per identificare in maniera molto più rapida i messaggi incompiuti sulla sua app.

WhatsApp è tra le app di messaggistica (ecco le altre piattaforme di messaggistica più diffuse ) più usate in assoluto in tutto il mondo, pertanto siamo sempre interessati alle novità che propone (a proposito, sapete come aggiornare WhatsApp senza il Play Store ?). Proprio in questi termini vi parliamo della novità appena arrivata su iPhone : le bozze di WhatsApp .

A cosa servono le bozze di WhatsApp

Come potete vedere dallo screenshot che trovate in basso, le bozze di WhatsApp sono appena arrivate nella versione per iPhone della nota app di messaggistica.

Le bozze consistono nell'identificazione di tutti i messaggi incompiuti, ovvero quelli per cui gli utenti hanno iniziato a digitare il testo senza premere Invio, e senza cancellarlo. Potete immaginarle esattamente come le bozze di Gmail, che vengono salvate automaticamente non appena si esce dalla scrittura dell'email prima di concludere l'invio della stessa.

A livello grafico, le bozze di WhatsApp verranno mostrate in cima alla lista chat, e saranno contrassegnate da una didascalia che indica appunto lo stato di bozza del messaggio.

La loro funzione è abbastanza chiara: in questo modo diventa molto più semplice e rapido ritrovare i messaggi scritti, anche solo parzialmente, e non ancora inviati. Sarà anche più semplice ricordarsi di concludere la digitazione e inviare il messaggio.

Attualmente, l'app di WhatsApp mantiene in memoria l'eventuale testo digitato in chat e non inviato. Solo che la sua identificazione non è immediata, visto che viene mostrato soltanto alla riapertura della chat, che tra l'altro non viene mostrata in cima alla lista.