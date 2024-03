WhatsApp continua a crashare? Ecco come risolvere

Una delle più recenti versioni di WhatsApp Beta infatti includeva un bug abbastanza rilevante . Quello che vedete nello screenshot in basso è il messaggio che gli utenti colpiti dal bug hanno visto: l'app di WhatsApp continuava a interrompersi in maniera anomala, con il risultato che doveva essere chiusa.

Il riavvio dell'app ovviamente non risolveva la situazione, in quanto WhatsApp tornava a crashare non appena tornava in esecuzione. La versione affetta da tale bug è la 2.24.7.8. Ribadiamo che si parla di WhatsApp Beta per Android.

Per fortuna il team di sviluppo si è messa celermente a lavoro per risolvere il problema. E nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta su Android, con la versione 2.24.7.11 che dovrebbe aver risolto tutti i problemi che causavano il crash continuo.