Non siete voi, WhatsApp ha un bug che impedisce di inviare video

Arrivano delle preoccupanti novità per coloro che usano WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea. Si tratta di un bug che colpisce lo scambio di video sulla piattaforma, abbastanza rilevante per gli utenti Android.

Il bug dei video su WhatsApp

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, vediamo come WhatsApp non riesca a effettuare l'upload del video in chat. Questo causa l'impossibilità di inviare il video, con il messaggio informativo di WhatsApp che comunica l'impossibilità di inviare il video sulla piattaforma.