Canali e chiamate audio: ecco le novità di WhatsApp su Android

WhatsApp lancia due aggiornamenti nel canale beta per Android con novità inerenti all'interfaccia nelle chiamate audio in uscita e alla gestione dei canali: andiamo a scoprirle!

WhatsApp è al lavoro per portarci diverse novità, sia per la gestione delle chiamate audio in uscita che per l'organizzazione dei canali (sapete cosa vede un contatto bloccato su WhatsApp?). Come riportato dagli attentissimi ragazzi di WABetaInfo, gli aggiornamenti sono stati osservati nelle due ultime versioni rilasciate nel canale beta per Android: andiamo a scoprirle!

Migliore organizzazione dei canali: arrivano le categorie

La beta per Android di WhatsApp versione 2.24.10.17 nasconde una novità non ancora disponibile agli utenti, ma che è stato possibile vedere attivando un flag nel codice dell'app: l'organizzazione dei canali. La novità è collegata a quella vista nella beta per Android 2.24.8.7, che consisteva in un'interfaccia per consentire agli utenti di esplorare canali simili a quelli che stanno seguendo grazie a suggerimenti guidati. Ora nella nuova beta WhatsApp sta lavorando a una funzione che divide l'elenco dei canali in categorie. Come si vede dallo screenshot qui sotto, la nuova directory dei canali permette agli utenti di esplorare i canali per categoria.

Organizzazione dei canali in categorie. Fonte: WABetaInfo

Al momento le categorie sono Affari, Intrattenimento, Stile di vita, Notizie e informazioni, Organizzazioni, Persone e Sport. Questo processo sarà automatico, quindi gli utenti non devono selezionare manualmente la categoria migliore per i loro canali, il che significa che, una volta disponibile, troverete i canali già impostati nella categoria relativa. La funzione consentirà quindi di trovare più facilmente i canali a cui si è interessati. Al momento, come dicevamo, la funzione non è ancora visibile e sarà probabilmente lanciata come test nel canale beta in un aggiornamento futuro.

Nuova interfaccia per le chiamate audio in uscita

L'altra novità, disponibile per alcuni utenti nella beta di WhatsApp versione 2.24.10.18, riguarda l'interfaccia per le chiamate audio in uscita. In questo aggiornamento, è disponibile una nuova funzione per gestire le chiamate audio in uscita all'interno dell'app. Quando si minimizza l'interfaccia di chiamata, apparirà in alto una nuova barra delle chiamate offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla chiamata in uscita.

Nuova barra minimizzata per le chiamate audio in WhatsApp. Fonte: WABetaInfo