Segnali di rivoluzione: per chattare su WhatsApp non sarà necessario... WhatsApp!

Il Digital Markets Act (DMA) voluto dall'Unione Europea sta già iniziando a fare effetto, e WhatsApp in particolare potrebbe essere una di quelle app che più cambieranno nel prossimo futuro. Meta, la società di Mark Zuckerberg sotto la cui egida ricade anche WhatsApp, è infatti stata scelta come "gatekeeper" dalla UE, il che significa, tra le altre cose, che entro marzo 2024 WhatsApp dovrà essere interoperabile tramite app di messaggistica di terze parti. Ma che significa questo?

È presto detto. L'interoperabilità multi-piattaforma presuppone che per accedere a un certo servizio, in questo caso WhatsApp, non sia indispensabile l'app ufficiale di quel servizio. Detta altrimenti, potrete chattare con un utente WhatsApp anche tramite app di messaggistica di terze parti.

Immaginatevi lo scenario in cui, per esempio, un utente Telegram potrà inviare messaggi a un utente WhatsApp, e (in teoria) viceversa. Per di più, anche durante queste chat tra app diverse, la UE impone che sia sempre garantita la crittografia end-to-end, quindi il massimo grado di riservatezza per i messaggi scambiati, che potranno essere letti solo dai partecipanti alla chat.

Inizialmente questo obbligo di interoperabilità riguarderà solo le chat singole tra due utenti, ma col tempo l'Unione Europa impone che arrivino anche le funzioni più complesse: entro due anni i messaggi di gruppo, ed entro 4 anni audio e video chiamate, tanto per fare degli esempi.