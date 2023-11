Novità in arrivo su WhatsApp: le chat vocali saranno meno invasive

Infine, i membri del gruppo che non fanno parte della chat vocale potranno visionare i profili degli altri utenti presenti nella chat vocale tramite l'intestazione della chat e della scheda Chiamate. Per quanto riguarda la conclusione, le chat vocali terminano in modo automatico appena tutti abbandonano la chat. Tra l'altro, terminano anche nel caso in cui non si unisca nessuno dopo la prima persona oppure entro 60 minuti dal momento in cui l'ultima persona è entrata nella chat. Per abbandonare la chat vocale, invece, occorrerà premere l'icona con la X.