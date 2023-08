WhatsApp introduce le chat vocali di gruppo su Android

L'ultima beta di WhatsApp per Android, ovvero la versione 2.23.16.19, include la funzionalità della chat vocali all'interno dei gruppi. Secondo WABetaInfo, nelle chat comparirà una nuova icona con forma d'onda vocale (in alto a destra): l'icona, però, apparirà soltanto nel caso in cui tutti i membri del gruppo abbiano la funzione già disponibile. Toccando questa icona, comunque, e tramite un'interfaccia dedicata, si avvierà automaticamente la chat vocale.

Inoltre, ognuno dei membri del gruppo potrà unirsi alla chat vocale in qualsiasi momento: la conversazione, infatti, verrà disattivata soltanto quando rimane vuota per più di 60 minuti, nel caso se ne potrà comunque riaprire una nuova anche successivamente. Entrando ancora di più nei dettagli della funzionalità, la chat vocale può tornare utile soprattutto perché potrà essere iniziata in qualsiasi momento senza far squillare lo smartphone di ognuno dei membri del gruppo. Difatti, gli utenti riceveranno per l'occasione una notifica silenziosa, mentre accanto all'immagine del gruppo comparirà un'icona piccola che indica appunto la presenza di una chat vocale in corso.

Tra l'altro, anche queste conversazioni sono protette da crittografia end-to-end.