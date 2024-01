Bella novità per WhatsApp: sarà possibile cambiare il colore del tema

Dopo un 2023 piuttosto ricco di novità, gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare alacremente. Ad esempio, è disponibile un nuovo aggiornamento attraverso il programma beta: ci riferiamo alla versione 2.24.10.70 per iOS. Nella fattispecie, questo pacchetto include una novità che potrebbe essere apprezzata da diversi utenti. Difatti, pare che sarà possibile scegliere il colore dell'interfaccia: dunque, un bel passo in avanti in materia di personalizzazione.

In particolare, sarà prevista un'inedita sezione dove gli utenti potranno scegliere il colore del tema. Sarà consentito selezionare una tonalità tra 5 colori diversi. Tra l'altro, il cambiamento del colore potrebbe interessare anche le vignette delle chat. Dunque, questa modifica consentirà agli utenti di provare qualcosa di nuovo, di diverso dai colori a cui ci ha abituato la celebre app di messaggistica. Inoltre, questa possibilità potrebbe rappresentare un vantaggio per gli utenti che presentano delle disabilità visive.