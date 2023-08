Una delle più ghiotte novità di WhatsApp arriva per tutti!

Questa funzionalità è emersa qualche settimana fa , appannaggio esclusivamente di alcuni tra coloro che avevano aderito alla versione beta dell'app WhatsApp. La foto mostrata da Zuckerberg invece ci dice che la funzionalità sarebbe in arrivo per tutti .

Nelle ultime ore dal gran capo di Meta, che detiene la proprietà di WhatsApp, Mark Zuckerberg è arrivata una conferma molto rilevante su una funzionalità in arrivo su WhatsApp. Parliamo della possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate.

Come vedete dall'immagine sopra, sarà possibile avviare la condivisione dello schermo durante le videochiamate, toccando il pulsante Condividi che troverete nell'interfaccia grafica per le chiamate. Zuckerberg mostra anche come sarà possibile avviare la condivisione con lo schermo orientato orizzontalmente.

Questa funzionalità si rivelerà particolarmente utile in diverse occasioni, sia in ambito personale che lavorativo.

E con questa mossa WhatsApp si apre proprio a un ambito particolarmente prospero, come quello che riguarda l'interazione e coordinazione tra colleghi in contesti lavorativi.

Non sono state menzionate delle tempistiche per il rilascio. Ci aspettiamo però che entro le prossime settimane la nuova opzione arriverà a tutti.