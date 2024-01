Condividere i file sarà più semplice... grazie a WhatsApp!

Scoperta dai ragazzi di WABetaInfo nella versione dell'app per Android 2.24.2.20 , la funzione, chiamata People nearby (Persone vicine) non è ancora disponibile, ma è stata attivata tramite un flag nel codice. Nondimeno, come possiamo già vedere nello screenshot sottostante, gli utenti saranno in grado di condividere un file con gli utenti vicini.

La condivisione di dati tra dispositivi vicini è sempre stata una delle funzionalità a cui i produttori di sistemi operativi hanno dato maggior rilievo. Se i telefoni Android hanno Condivisione nelle vicinanze (date un'occhiata alla nostra guida per scoprire come funziona e come usarla al meglio), i telefoni della mela hanno AirDrop, e con iOS 17 Apple ha anche lanciato NameDrop per condividere i contatti.

WhatsApp ricorda che la condivisione di file è protetta dalla crittografia end-to-end e che il vostro numero di telefono è nascosto per un ulteriore livello di protezione.

Ovviamente quest'ultimo aspetto si riferisce alla situazione in cui condividiate un file con una persona non inserita nel vostro elenco di contatti, a cui apparirete con il vostro nome utente.

A quanto pare non ci sarà quindi bisogno di impostare un livello di visibilità perché si sarà visibili solo con la funzione attiva, quindi non ci sarà il rischio che qualcuno possa inviarci file se non lo vogliamo. Per quanto riguarda invece le dimensioni massime dei contenuti non ci sono ancora informazioni.

Come abbiamo anticipato in apertura, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile neanche nel canale beta. Avremo maggiori informazioni nelle prossime settimane o mesi, quando WhatsApp avvierà il test.