WhatsApp farà la spia se siete online di recente

In WhatsApp beta per Android numero 2.24.9.14 alcuni utenti hanno una novità che potrebbe sollevare qualche polemica di privacy: un piccolo elenco di amici che di recente sono stati online.

Come potete vedere nello screenshot qui sotto, pubblicato dal solito WABetaInfo, nella pagina che compare premendo sul pulsante per creare una nuova chat è presente anche una sezione "recently online", dove vengono suggeriti appunto alcuni contatti che sono stati recentemente attivi su WhatsApp.

Chiariamo che non si tratta di un elenco esaustivo di tutti gli amici attivi di recente, ma solo di suggerimenti basati sugli algoritmi di WhatsApp, la cui dinamica precisa ci è ignota. In base a quanto riportato dalla fonte però sembra che, se un utente ha impostato che il suo ultimo accesso non può essere visto da nessuno, il suo nome non comparirà tra i suggerimenti.

L'idea di WhatsApp può essere quella di aiutare a capire chi sia stato attivo di recente, magari allo scopo di avviare o meno una chiamata, ma di fatto è comunque un tipo di suggerimento molto fine a sé stesso.

Non essendo una lista completa, magari la persona che ci interessa contattare è stata online di recente ma semplicemente non viene mostrata. E in ogni caso, se volessimo avviare un chat / chiamata con qualcuno, poco importa se è stato attivo o meno: nel caso di una conversazione il destinatario ci risponderà quando potrà, e nel caso di una chiamata magari sarà proprio lo squillo del telefono a richiamarlo.

Dato che vedere lo stato online è sempre un argomento controverso, andarsi a impelagare con una cosa del genere per una funzione della quale fatichiamo a trovare una vera utilità non ci sembra l'idea migliore del mondo. Magari anche WhatsApp la penserà allo stesso modo e tornerà sui suoi passi prima di rilasciare la funzione in stabile.