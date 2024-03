Come succede periodicamente ormai da anni, WhatsApp ha da poco aggiornato i dispositivi supportati dalla sua app, e questo vuol dire che alcuni smartphone Android e alcuni iPhone non possono più utilizzare l'app di messaggistica numero uno al mondo. C'è ragione di preoccuparsi? Sinceramente no, perché parliamo di modelli così datati che il numero di utenti che ne saranno effettivamente impattati immaginiamo sarà bassissimo. Attenzione: questo non ha nulla a che vedere con l'aggiornamento di WhatsApp, nel senso che potete anche avere l'ultimissima versione, ma questa non funzionerà più sui telefoni in oggetto.

Per chiarezza, in questo momento, 5 marzo 2024, WhatsApp supporta i seguenti dispositivi mobili:

Smartphone con Android 5.0 e successivi

iPhone con iOS 12 e successivi

Feature phone con KaiOS 2.5.0 e successivi

Casomai non lo ricordaste, Android 5.0 è uscito a fine 2014, mentre e iOS 12 a settembre 2018, ma considerando quanto più aggiornati sono gli iPhone rispetto ad Android non c'è poi molta differenza.

Ecco infatti l'elenco completo dei telefoni su cui WhatsApp non girerà più: probabilmente non ne riconoscerete neanche uno, o forse di alcuni direte "ce l'avevo", ma difficilmente tirerete fuori dalla tasca uno dei seguenti modelli.

iPhone 6S e 6S Plus

iPhone SE di prima generazione

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X2

LG Optimus L3

LG Optimus L5

LG Optimus F5

LG Optimus L7

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2

LG Optimus L4

LG Optimus F6

LG Ativar

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956

UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grande Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Non si tratta insomma di pigrizia da parte di WhatsApp, ma di abbandonare a sé stessi dei dispositivi che ormai non sono più sicuri per loro stessa natura, perché è il loro stesso sistema operativo a essere datato. Utilizzare infatti smartphone troppo vecchi espone l'utente a rischi che i modelli più recenti semplicemente non hanno, e considerando quanti dati sensibili viaggiano ogni giorno su WhatsApp è meglio dotarsi di un dispositivo davvero in grado di proteggerli.

A questo proposito, possiamo suggerirvi le nostre pagine dedicate ai migliori smartphone sotto i 200, sotto i 300 e sotto i 400 euro se foste alla ricerca di un nuovo telefono dal buon rapporto qualità/prezzo.