WhatsApp Down: non funziona in tutta Italia, oggi 19 luglio

WhatsApp down in questi ultimi minuti in tutta Italia. Ci sono giunte molte segnalazioni negli ultimi minuti di WhatsApp che non funziona più in Italia. È impossibile inviare o ricevere messaggi sulla famosa app di messaggistica.

Il problema sembra iniziato da pochissimo (circa 22.15) e ovviamente al momento non si conoscono i tempi di ripristino del servizio che solitamente però avviene entro un'ora dall'inizio del disservizio. Vi terremo aggiornati su eventuali problemi ulteriori alle piattaforme Meta o quando il problema dovesse rientrare.

Aggiornamento 22:50: WhatsApp sembra tornato a funzionare. Alcuni utenti segnalano invece problemi con l'aggiornamento del feed Instagram.