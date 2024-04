WhatsApp down oggi 3 aprile: decine di migliaia di segnalazioni da tutta Italia per l'app di Meta

Sono già diversi minuti che WhatsApp è down in Italia. Stasera 3 aprile il celebre servizio di messaggistica di Meta non funziona. Su Downdetector già più di 83.000 italiani hanno segnalato il disservizio, con ping da tutte le principali città italiane.

Possibile che si tratti di un down temporaneo, considerato che non ci sono ancora conferme né annunci in merito da parte di Meta. C'è però da dire che le segnalazioni sono davvero tante, anche più del solito, Aggiorneremo via via questo articolo.

WhatsApp da smartphone non invia i messaggi di testo più elementari, né sulle chat singole né su quelle di gruppo, e ovviamente non funziona neanche l'invio di contenuti multimediali.

La pagina ufficiale di Meta dove sono segnalati i disservizi al momento non riporta problemi di alcun tipo. Il down di WhatsApp però sta colpendo anche all'estero: la versione americana di Downdetector conta quasi 20.000 segnalazioni, e da X (Twitter) si ha conferma che il down ha colpito un po' in tutto il mondo.

In stesura