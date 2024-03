WhatsApp sogna in grande: cosa sono e come funzioneranno gli eventi

Gli eventi su WhatsApp non sono nulla di rivoluzionario in senso assoluto ma sicuramente qualcosa che abbiamo visto raramente sulle piattaforme di messaggistica . Nelle ultime ore TheSpAndroid ha scovato interessanti dettagli su come funzioneranno gli eventi su WhatsApp, al punto che possiamo averne un'anteprima.

WhatsApp sta per ricevere una funzionalità che probabilmente segnerà un punto di svolta nella storia della messaggistica. Parliamo dell'arrivo degli eventi , qualcosa in preparazione da qualche mese e che ora sembra quasi maturo per il debutto.

Il primo screenshot che trovate in basso mostra innanzitutto che gli eventi non saranno limitati alle Community, come poteva sembrare inizialmente. Dunque, sarà possibile creare eventi in qualsiasi gruppo chat in cui ci siano almeno due persone.

In termini di interazioni, dopo aver creato un evento sarà possibile impostare una videochiamata oppure una semplice chiamata vocale. In entrambi i casi ovviamente verrà generato un link associato all'evento, con il quale sarà possibile accedere alla chiamata o videochiamata.

WhatsApp permetterà anche di modificare un evento una volta creato. Nello specifico, dovrebbe essere possibile quanto meno modificare data e luogo dell'evento. Una volta modificato, l'evento verrà contrassegnato da un bollino che lo identificato come modificato, esattamente come avviene per i messaggi nelle chat.

La funzionalità sembra altamente sviluppata al punto che sarebbe già implementata la possibilità di vedere tutti gli eventi creati in un gruppo, come una lista, con la possibilità che tutti gli utenti nel relativo gruppo possano rispondere o meno a ogni evento creato. Ci sarà anche la possibilità di cancellare un evento creato, e anche di ricevere promemoria con l'avvicinarsi di ogni evento e di sincronizzare con il calendario personale.

Insomma, gli eventi avvicineranno WhatsApp alle piattaforme di meeting che conosciamo bene, come Meet per avere un'idea. Il plus sarà ovviamente avere tutto questo all'interno di una delle piattaforme di messaggistica più usate al mondo.

Al momento non sappiamo quando sarà possibile usare gli eventi su WhatsApp.

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma non dovrebbe volerci molto.