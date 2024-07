Non solo Android: l'ultima novità di WhatsApp arriva anche su iPhone

In questo caso, WhatsApp non fa distinzioni: gli eventi nelle chat di gruppo non sono infatti riservati agli utenti Android, ma sono disponibili per tutti gli utenti, anche su iPhone (sapete come nascondere lo stato online su WhatsApp?).

Di cosa stiamo parlando? Ricordiamo che il 27 giugno WhatsApp ha annunciato la disponibilità degli eventi in qualsiasi chat di gruppo (e non solo nelle chat legate alle Community, dove erano apparsi per la prima volta in una beta per Android).