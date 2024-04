WhatsApp annuncia una novità: sono arrivati i filtri delle chat. Ecco come usarli

WhatsApp ha appena annunciato una nuova funzione che renderà più semplice trovare rapidamente le chat che volete: i filtri.

Capita infatti molto facilmente che la schermata Chat di WhatsApp sia piena di tante conversazioni diverse, di gruppi, e di persone che sentite solo sporadicamente per lavoro o altre ragioni. Magari ci sono chat non lette che si mescolano ad altre, perché nel tentativo di fare ordine avete messo voi delle conversazioni in evidenza, che però non usate poi così spesso. Alla fine non sapete più a chi rispondere!

Vediamo allora come funzionano i nuovi filtri, da oggi disponibili nella versione stabile, tramite un aggiornamento al momento ancora in fase di rilascio, e che pertanto potrebbe non essere già arrivato a tutti. Gli utenti beta avranno già visto questa novità il mese scorso, ma a breve sarà disponibile per tutti.