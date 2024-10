WhatsApp come Meet e Zoom: come usare filtri e sfondi per le videochiamate

Nel corso degli anni abbiamo visto WhatsApp crescere sempre di più, sia in termini di popolarità e diffusione che in termini di funzionalità che offre. Oggi è tra le piattaforme di messaggistica istantanea più popolari. Questo aspetto viene consolidato dall'annuncio dei filtri per le videochiamate su WhatsApp. Da qualche tempo ormai siamo abituati alle funzionalità di WhatsApp che trascendono la messaggistica e abbracciano le chiamate e videochiamate (ecco le migliori app per fare videochiamate). Con l'ultima novità introdotta WhatsApp si allinea con i rivali principali proprio nel segmento delle videochiamate.

I filtri e gli sfondi per le videochiamate su WhatsApp

Nelle ultime ore WhatsApp ha annunciato ufficialmente tramite il suo blog ufficiale l'arrivo dei filtri per le videochiamate. La funzionalità per effettuare videochiamate singole e di gruppo è arrivata sulla piattaforma da qualche tempo ormai, ma finora non era stato possibile applicare dei filtri durante le conversazioni video. La possibilità di applicare dei filtri durante le videochiamate al proprio viso è una funzione che molte piattaforme propongono ai loro utenti. Lo scopo può essere sia ricreativo, ovvero per farci due risate quando sentiamo amici o familiari, che funzionale, quando magari ci ritroviamo in una call di lavoro e non vogliamo far vedere lo sfondo al quale diamo le spalle. Ora su WhatsApp è possibile applicare dei filtri durante le videochiamate singole, ovvero quelle effettuate tra due singoli interlocutori, e di gruppo. E non arrivano solo nuovi filtri, visto che WhatsApp ha annunciato l'arrivo anche di nuovi sfondi da applicare. Sono 10 i nuovi filtri introdotti: Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Si tratta di effetti grafici che possono essere applicati al proprio viso durante le videochiamate. Avete qualche esempio nell'animazione che trovate in basso. E arrivano anche 10 sfondi da poter applicare al proprio stream video durante le videochiamate: Macchia di colore, Soggiorno, Ufficio, Bar, Ciottoli, Gourmet, Zuccherini, Spiaggia, Tramonto, Festeggiamento e Foresta.

Oltre a queste, dovrebbero arrivare anche due opzioni per il miglioramento della propria immagine durante le videochiamate. Parliamo delle opzioni Ritocco e Scarsa luminosità. La prima dovrebbe migliorare in maniera naturale l'immagine del proprio viso, mentre la seconda dovrebbe ottimizzare lo stream video quando le condizioni ambientali sono di scarsa luminosità. Insomma, si tratta di funzionalità caratteristiche delle piattaforme per videochiamate per eccellenza, come Meet e Zoom per fare un paio di esempi. Sicuramente è lodevole che una piattaforma come WhatsApp, nata con il focus sulla messaggistica, le possa proporre a noi utenti. WhatsApp ha riferito che gli effetti appena presentati saranno disponibili per tutti entro le prossime settimane. Ci aspettiamo quindi che saranno disponibili su tutte le versioni di WhatsApp che supportano le videochiamate.

Altre guide utili per usare WhatsApp