WhatsApp punta ad occupare meno spazio sullo smartphone: ecco come

WhatsApp sta lanciando la nuova versione beta per Android (2.24.10.8) che include una funzione di filtraggio della chat per la gestione dello spazio. Grazie a questa modifica, l'app punta a facilitare l'individuazione delle chat da parte degli utenti, consentendo loro di applicare rapidamente filtri come "Tutti", "Non letti" e "Gruppi".

Gli sviluppatori, però, non si sono fermati a questo. Grazie all'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.24.10.8, è stato scoperto che WhatsApp sta implementando una funzione di filtro della chat per la gestione dello spazio interno. In particolare, l'app sta ricevendo la possibilità di filtrare l'elenco mostrando conversazioni o canali, consentendo dunque agli utenti di concentrarsi su tipi specifici di contenuti durante la gestione dello storage del dispositivo. Si tratta di una modifica utile per identificare quali conversazioni o canali stanno consumando più spazio, rendendo più facile per gli utenti liberare spazio sullo smartphone.