Su WhatsApp sarà più facile non perdere di vista le chat importanti

WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Beta di Google Play. Si tratta della versione 2.24.6.13 che include soprattutto un'interessante novità: la possibilità di fissare in alto più di 3 chat. Entrando nei particolari della notizia, recentemente si era discusso della possibilità di fissare in alto i canali, una funziona che avrebbe consentito agli utenti di dare priorità a determinati canali nella sezione Aggiornamenti. A riguardo, gli sviluppatori dell'app stanno studiando altre soluzioni affinché gli utenti riescano a fissare in alto anche un numero maggiore di chat oltre ai canali.

Per questo motivo, nell'ultima Beta per Android c'è la prova che gli sviluppatori stanno lavorando sulla possibilità di fissare in alto più di tre chat. Nel dettaglio, sarà consentito mettere in cima all'elenco almeno 5 chat (per il momento non si sa se questo limite verrà aumentato o meno). In ogni caso, si tratta di una novità che verrà piuttosto apprezzata dagli utenti, soprattutto da quelli che quotidianamente comunicato con tante persone: in questo modo, infatti, potranno avere sempre sott'occhio le chat per loro più importanti.