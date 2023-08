Ora è ufficiale: WhatsApp consentirà di inviare foto in HD

Tanti utenti avevano già ricevuto la funzione, eppure soltanto ora è arrivata l'ufficialità direttamente dal CEO di Meta Mark Zuckerberg : WhatsApp , nelle prossime settimane, finalmente consentirà di inviare le foto in HD. Come avevamo già spiegato in passato, l'opzione, che sarà disponibile su iOS, Android e PC , permetterà di inviare le immagini nella risoluzione originale, ovviando ad una criticità più volte sollevata dagli utenti, ovvero la perdita di qualità durante l'invio di questi file.

Per fare ciò sarà sufficiente premere il pulsante HD nella schermata di editing della foto. Inoltre, la società ha chiarito che "Per garantire che la condivisione delle foto su WhatsApp rimanga veloce e affidabile, la qualità standard rimarrà l'opzione predefinita per l'invio delle foto. Se ricevi una foto in presenza di una scarsa connessione di rete, potrai scegliere, foto per foto, se mantenere la qualità standard o passare all'HD". Tra l'altro, WhatsApp ha già confermato che la stessa possibilità sarà allargata anche ai video, tuttavia, per quanto riguarda le tempistiche, ancora non si hanno certezze.