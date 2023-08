WhatsApp con foto e video in qualità originale: prepariamoci alla novità

Tra le ultime grandi novità di WhatsApp troviamo la possibilità di condividere in chat foto e video in alta risoluzione . La novità è stata a lungo in fase di sviluppo, poi è arrivata per coloro che hanno la beta e nelle ultime settimane la sua distribuzione si è allargata a tutti. In cantiere vi è un'ulteriore novità simile .

Si tratta della possibilità di inviare foto e video in qualità originale. Che differenza c'è con la precedente novità? Con la funzione attuale che prevede la condivisione dei contenuti multimediali ad alta risoluzione, WhatsApp effettua comunque una leggera compressione del contenuto. In ogni caso la risoluzione viene preservata.

Con la prossima novità che dovrebbe arrivare su WhatsApp invece sarà possibile condividere foto e video in qualità originale. Questo significa che i file condivisi non subiranno alcuna compressione.

Lo screenshot che trovate in basso, condiviso da WABetaInfo, mostra come apparirà il selettore di foto e video per la condivisione in qualità originale.

In questo contesto è bene specificare che da molti anni WhatsApp permette di condividere foto e video in qualità originale, ma solo come se fossero dei documenti. In tal caso la selezione del contenuto da condividere è più complicata e richiede più tempo, al punto che la maggior parte degli utenti non la conosce o non la utilizza.

Con la novità che sta preparando WhatsApp invece la selezione di foto e video in qualità originale potrà avvenire da un'interfaccia simile alla griglia della galleria. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo rilascio al pubblico.