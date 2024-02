WhatsApp Web: questa funzione migliorerà la gestione delle conversazioni

WhatsApp Web è sicuramente la soluzione più rapida per tutti coloro che vogliono utilizzare la nota piattaforma di messaggistica dal proprio PC. Nonostante a livello di funzioni siamo ancora ben lontani dalle possibilità che offre la concorrenza (Telegram in particolare), WhatsApp continua a portare avanti il suo impegno per aggiornare e migliorare la propria piattaforma.

L'ultima novità riguarda l'introduzione di un nuovo metodo per migliorare la gestione delle proprie conversazioni. In particolare, gli utenti potranno decidere di dare priorità ad alcune chat indicando i corrispettivi contatti come ''Preferiti''. Questa funzione è in fase di sviluppo e sarà disponibile con un futuro aggiornamento di WhatsApp Web (nel frattempo sapete già come accedervi anche senza QR code o telefono?).