Siamo ormai entrati a regime nell'era dell' intelligenza artificiale , e WhatsApp vuole essere della partita. Avevamo già visto lo scorso anno che era in sviluppo una sorta di assistente IA all'interno dell'app (del quale si sono un po' perse le tracce) e ora WhatsApp sta lavorando a un'altra funzione, sempre basata su IA, per il supporto agli utenti.

Ciò dovrebbe permettere di velocizzare non di poco il servizio, fornendo (si spera) al contempo risposte pertinenti agli utenti. In ogni caso, se non soddisfatto, l'utente potrà sempre chiedere l'intervento di un operatore umano. Diciamo che in questo modo la IA farà una prima scrematura, che potrebbe già risolvere diversi problemi, alleggerendo così l'intervento degli operatori.

Chiariamo che una funzionalità di questo genere era già in sviluppo per Android dallo scorso anno, e solo ora è stata avvistata anche nel codice di WhatsApp per iPhone. In ogni caso è una funzione ancora in sviluppo, non annunciata ufficialmente, pertanto non sappiamo quando arriverà ufficialmente.