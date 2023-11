Su WhatsApp potete inserire la vostra email: a cosa serve

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea con la quale miliardi di utenti comunicano ogni giorno, tramite testi, contenuti multimediali e messaggi vocali. Su WhatsApp sostanzialmente abbiamo tutte le nostre conversazioni private, e quindi risulta molto importante tenere al sicuro il nostro account.

Proprio nel tema della sicurezza WhatsApp sta per introdurre una novità. La piattaforma di messaggistica da tempo offre diverse funzionalità avanzate per tenere al sicuro il proprio account: l'autenticazione a due fattori è presente da tempo, così come la crittografia end-to-end, mentre in tempi recentissimi è arrivato il supporto ufficiale alle passkey.

La novità della quale parliamo però consiste nella possibilità di inserire il proprio indirizzo email personale per effettuare l'accesso all'account. L'ìndirizzo email sarebbe appunto necessario a ricevere un codice OTP e completare l'accesso al proprio account. Tale modalità di accesso entrerebbe in gioco quando le altre non sono disponibili per qualche motivo.