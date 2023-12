WhatsApp potrebbe presto perdere la sua solitudine

WhatsApp cattura sempre molte attenzioni, soprattutto perché consiste in una delle app di messaggistica istantanea più usate al mondo. Per questo ci interessa particolarmente cosa bolle in pentola per il futuro.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha ricevuto una serie di novità molto interessanti, sia in termini di funzionalità che in termini di interfaccia grafica. Abbiamo visto arrivare la possibilità di usare due account WhatsApp sullo stesso dispositivo, le immagini e video in HD, i messaggi vocali su Android Auto e tanto altro.