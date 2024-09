La prossima rivoluzione di WhatsApp: come manderete messaggi anche ad altre app

Il tema dell'interoperabilità tra piattaforme di messaggistica è molto caldo , soprattutto in Europa e soprattutto per Meta che è considerato un gatekeeper digitale . Vediamo quindi come dovrebbe cambiare WhatsApp.

Il settore delle messaggistica istantanea (ecco dove trovare le più famose app di messaggistica ) sta per entrare in una nuova era. E in prima fila troviamo WhatsApp , la piattaforma che sta per abbracciare l'interoperabilità tra piattaforme. Finalmente possiamo capire come funziona .

Come useremo WhatsApp anche per inviare messaggi su altre app

Nelle ultime ore Meta è finalmente uscita allo scoperto sul tema dell'interoperabilità delle sue piattaforme di messaggistica istantanea. L'ha fatto pubblicando un dettagliato post sul suo blog ufficiale con il quale illustra quali novità sono previste proprio per integrare l'interoperabilità con le altre piattaforme.

Le app di Meta che verranno coinvolte sono WhatsApp e Messenger. E le novità previste sono identiche per entrambe le piattaforme. In poche parole, saremo tutti in grado di usare WhatsApp e Messenger per inviare messaggi a utenti anche di altre app e piattaforme di messaggistica.

Come vedete dai primi screenshot condivisi da Meta per fornire esempi più pratici, gli utenti potranno scegliere se visualizzare tutti i messaggi ricevuti, sia su WhatsApp e Messenger che su altre app, nella stessa interfaccia di WhatsApp o Messenger.

Allo stesso modo, gli utenti potranno inviare da WhatsApp o Messenger dei messaggi a utenti che si trovano su altre piattaforme. In un mondo ideale, per fare un esempio, possiamo anche immaginare che potremo inviare messaggi a utenti di Telegram dalla nostra app di WhatsApp.

Rimane ancora da capire quali app di terze parti riceveranno il supporto, quindi l'esempio di Telegram è da considerarsi particolarmente estremo e magari ottimistico. Questo perché tutti i servizi di messaggistica di terze parti che vorranno approfittare dell'interoperabilità che arriverà presto per WhatsApp e per Messenger, dovranno aderire al protocollo adottato da Meta. Altrimenti non sarà possibile alcuna interoperabilità.

Ma oltre alla visualizzazione e allo scambio di messaggi di testo, Meta ha riferito che intende andare ben oltre l'interoperabilità richiesta dalle nuove direttive europee, contenute nel Digital Market Act da poco entrato ufficialmente in vigore.

L'azienda infatti ha in mente di introdurre l'interoperabilità anche per contenuti e opzioni avanzate, come reazioni, risposte dirette, indicatori di digitazione e ricevute di lettura.

E non finisce qua, perché Meta ha l'ambizioso obiettivo di estendere l'interoperabilità tra le sue piattaforme e quelle di terze parti anche per quanto riguarda le chiamate vocali e videochiamate. Questo dovrebbe arrivare entro il 2027.