La nuova interfaccia per le chiamate di WhatsApp arriva anche su iPhone: ecco la novità

Ultimamente, WhatsApp ha dedicato molta attenzione alle funzioni dell'app per videochiamate e chiamate audio, con nuove funzioni, il dialer integrato e persino una nuova barra minimizzata per le chiamate audio in uscita. Ora però, dopo averla lanciata su Android, la popolare app di messaggistica ha introdotto una nuova interfaccia per le chiamate anche nella versione stabile per iPhone: ecco come funziona (a proposito, sapete come cancellare il registro chiamate di WhatsApp?).

La nuova schermata per le chiamate di WhatsApp

La nuova interfaccia per la schermata di chiamata di WhatsApp è apparsa per la prima volta nella beta dell'app per Android versione 2.24.12.14 e ora è in via di distribuzione nel canale stabile per iPhone, aggiornamento numero 24.14.78. Questo aggiornamento, che non fa menzione della novità nelle note di rilascio, modernizza la barra di chiamata inferiore, ingrandisce la foto del profilo e perfeziona l'esperienza utente. Come potete vedere, il design è notevolmente migliorato nell'ultima versione, grazie a una parte superiore ridisegnata, che consente una migliore visibilità dei pulsanti con uno sfondo semitrasparente e una barra inferiore migliorata.

Se non vedete ancora questa interfaccia per le chiamate, a cui potete accedere toccando una chat e poi selezionando l'icona della cornetta in alto a destra, tenete presente che potrebbe arrivare nelle prossime settimane,

