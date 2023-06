Anche su WhatsApp per iOS sta arrivando la condivisione dello schermo in chiamata

Whatsapp ha appena diffuso un nuovo aggiornamento attraverso TestFlight Beta, portando la versione beta per iOS alla 23.12.0.74. In questa versione, c'è una novità che in realtà era stata già anticipata nelle scorse settimane. Si tratta della possibilità di condividere lo schermo del proprio dispositivo durante una videochiamata. Questa funzione, implementata anche in una versione beta per Android, consentirà agli utenti di condividere il contenuto dei dispositivi, semplificando quindi la collaborazione e lo svolgimento di varie attività.

Nello specifico, durante una videochiamata potrete notare una nuova icona in basso: questa opzione permetterà appunto di condividere lo schermo del proprio dispositivo con tutti i partecipanti alla chiamata. Quando si utilizza questa funzione, tutto sullo schermo, incluse le notifiche, verrà registrato e condiviso in remoto con gli altri utenti. A questo proposito, si consiglia di attivare la modalità "non disturbare" così da evitare il ricevimento di notifiche impreviste.