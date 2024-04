WhatsApp per iOS riceve il supporto alle passkey

Meta , con l'ultima versione di WhatsApp , sta lentamente implementando il supporto alle passkey per i possessori di iPhone . Dunque, per proteggere il proprio account, gli utenti Apple potranno abilitare la passkey, un metodo di autenticazione introdotto su Android nello scorso ottobre. Secondo l'azienda, questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Per chi ancora non lo sapesse, Passkey è una tecnologia sviluppata dalla FIDO Alliance in collaborazione con grandi società come Apple, Google e Microsoft.

A differenza delle password tradizionali, consentono agli utenti di accedere utilizzando il riconoscimento del viso oppure dell'impronta digitale, superando dunque la necessità di creare e digitare un codice di accesso.

Apple ha introdotto il supporto alle passkey con iOS 16, tuttavia soltanto con la versione successiva del sistema operativo è arrivata l'integrazione con app di terze parti. Infine, una passkey può essere sincronizzata con il portachiavi iCloud oppure con un gestore di password compatibile come 1Password.