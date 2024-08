Su WhatsApp in arrivo username con PIN: sarà più facile difendersi da spam e sconosciuti?

WhatsApp , tramite il programma beta TestFlight, ha diffuso un nuovo aggiornamento dell'app su iPhone , introducendo la versione 24.18.10.70. Tra le novità, così come riportato da WabetaInfo, la funzionalità basata sull' username con PIN integrato : scopriamo insieme in cosa consiste questo update.

Gli utenti potranno scegliere un username univoco con PIN integrato

Come abbiamo già scritto per WhatsApp Web, gli sviluppatori stanno lavorando sulla possibilità di far scegliere agli utenti un username univoco che potrà essere utilizzato al posto del numero di telefono.

Si tratta di una funzionalità che dovrebbe garantire ulteriori privacy visto che permetterà agli utenti di non dover svelare necessariamente il proprio numero di telefono (visto che potranno essere contattati tramite username). Questa novità è ancora in fase di sviluppo, anche perché WhatsApp starebbe pensando di introdurre ulteriori strumenti di sicurezza.

Difatti, grazie all'ultimo aggiornamento beta per iOS, è stato scoperto che gli sviluppatori stanno lavorando su una serie di funzioni avanzate, come la possibilità di nascondere il proprio numero di telefono alle persone con cui interagiscono per la prima volta.

Inoltre, gli stessi potranno anche scegliere come avviare nuove conversazioni, ovvero se tramite username o numero.