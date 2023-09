WhatsApp per iPad è già una realtà

Tra Canali e Community, gli ultimi mesi sono stati veramente ricchi per WhatsApp, ma c'è una soluzione che gli utenti della popolare app di messaggistica chiedono da anni: un'app per iPad degna di questo nome.

Richieste che dal rilascio della modalità multi-dispositivo, detta anche companion mode, si sono intensificate, ma Meta non va molto d'accordo con il tablet della mela, e non ha mai ritenuto la sua base utenti tale da giustificare il rilascio di un'app dedicata per i suoi servizi (eclatante è il caso di Instagram). Ora, almeno per WhatsApp, le cose stanno per cambiare.

Da un paio di giorni infatti su TestFlight, la piattaforma di Apple che consente di scaricare app in versione beta, è apparso un nuovo aggiornamento identificato dal numero 23.19.1.71 - build TestFlight 23.19.1 (517709249) - compatibile per iPad!

La novità, scovata dai ragazzi di WABetaInfo, è un'app completamente nuova che sfrutta a dovere lo schermo del tablet. Per utilizzarla, dovete aver scaricato TestFlight sul vostro iPhone e aver aderito al programma beta di WhatsApp per iOS (al momento non ci sono più posti disponibili, quindi dovete già essere beta tester).