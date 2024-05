WhatsApp lancia gli Eventi: cosa sono e perché li troverete utili

Arrivano importanti novità in casa WhatsApp , la piattaforma di messaggistica istantanea che è sempre più completa. Le novità riguardano da vicino le opzioni a disposizione per coloro che fanno parte di Community ( come fuzionano le Community WhatsApp) e gruppi chat .

Gli Eventi sono l'ennesimo tassello verso la messaggistica ideale

WhatsApp ha appena annunciato l'arrivo degli Eventi nelle Community. Si tratta della possibilità di organizzare in maniera rapida e coordinata eventi all'interno di gruppi o Community con tanti utenti.

Come vedete dallo screenshot in basso, l'organizzazione degli eventi sarà possibile scegliendo un luogo e un orario da parte dell'organizzatore. Una volta creato l'evento e condiviso in chat, sarà possibile ricevere risposte in merito all'evento creato, in modo da raccogliere conferme di partecipazioni o suggerimenti e richieste per spostarlo.

Ogni evento creato prenderà posto anche all'interno delle informazioni del gruppo o della Community, in modo da essere facilmente localizzabile dagli altri utenti. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno una notifica ad hoc quando l'evento organizzato si avvicinerà sul calendario.

Si tratta di una funzionalità che rappresenta l'ennesimo tassello verso la messaggistica ideale per WhatsApp. Spesso usiamo gruppi chat per organizzare eventi, cosa non particolarmente semplice visto che quasi sempre tali organizzazioni sfociano in discussioni tra le quali può diventare difficile districarsi. Le cose sono migliorate con l'arrivo dei sondaggi, ma una funzionalità dedicata specificatamente agli eventi sarà sicuramente più utile ed efficiente.

Gli Eventi di WhatsApp arrivano sin da subito all'interno delle Community, e prossimamente verranno implementati anche per tutti i gruppi chat.