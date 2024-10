WhatsApp cambia volto: arrivano le liste personalizzate

WhatsApp ha appena annunciato il lancio della funzione Liste, che già avevamo intravisto nei mesi scorsi.

Si tratta in poche parole della conversione di una funzione introdotta a inizio anno, i filtri per le chat. Ora infatti possiamo filtrare le chat usando delle etichette personalizzabili a nostra scelta.

C'è chi vorrà avere una categoria per i colleghi, chi per i parenti, chi ancora per gli amici di calcetto: ognuno ha le sue, e all'interno possono starci sia gruppi che chat singole. In questo modo è facile avere sempre a portata di dito le conversazioni più importanti per ciascuno di noi.

Per creare una lista basta toccare il + nella barra dei filtri in alto nella scheda Chat, oppure possiamo modificarne una già creata tenendola premuta.

La funzione Liste è in distribuzione a partire da oggi, 31 ottobre 2024, e arriverà a tutti gli utenti WhatsApp nel corso delle prossime settimane.