WhatsApp per Mac: l'app nativa è disponibile per tutti

Buone notizie per i possessori di Mac: è disponibile anche in Italia l'app nativa di WhatsApp per i PC di Apple. Dopo aver introdotto una nuova app per Windows, la piattaforma di Meta ha ufficializzato la disponibilità del software per Mac. Agli utenti, dunque, verrà garantita un'esperienza completa, confrontabile a quanto già avviene sugli smartphone Android ed iOS.

In particolare, la nuova app consentirà agli utenti di effettuare chiamate di gruppo dal Mac, connettendosi con un massimo di 8 persone in videochiamata ed un massimo di 32 persone relativamente alle chiamate vocali. Inoltre, sarà possibile partecipare "ad una chiamata di gruppo dopo che è iniziata, visualizzare la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere notifiche di chiamata in arrivo anche quando l'app è chiusa".