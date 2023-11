WhatsApp per Mac si mette finalmente alla pari con la versione per Windows

La notizia, particolarmente importante in quanto finora gli utenti potevano scaricarla esclusivamente dal sito Web dell'azienda, arriva direttamente dal team di sviluppo con un post su X (sapete come salvare le chat WhatsApp sul PC ?).

C'è voluto più di un anno, ma ora WhatsApp per Mac si è finalmente messa alla pari con la controparte per Windows arrivando sull'App Store (leggi anche: come installare WhatsApp su PC e smartphone ).

Ricordiamo che l'app WhatsApp per desktop è stata di recente completamente riprogettata, sia nella sua versione per Windows che per Mac, in modo da passare dalla Web app costruita con Electron a una nativa basata (per quanto riguarda la soluzione per Mac) sull'app per iPhone grazie alla tecnologia Catalyst.

Questo consente alla nuova WhatsApp desktop di offrire quasi le stesse funzionalità dell'app per dispositivi mobili, come le chiamate audio e video, tenendo presente che si tratta pur sempre di un'app complementare, e può essere usata solo insieme a un account su telefono per attivarla

Nondimeno, rispetto alla precedente versione è molto migliorata, anche dal punto di vista delle prestazioni, a fronte di un consumo energetico inferiore.

Purtroppo però lo sviluppo dell'app per Mac è stato sempre un paio di passi indietro rispetto a quello per la controparte Windows, e il passaggio alla versione stabile è avvenuto solo ad agosto di quest'anno (mentre sul Microsoft Store l'app è disponibile da agosto 2022).

Con l'annuncio di ieri WhatsApp è disponibile gratuitamente sull'App Store, con un unico link a seconda del dispositivo (iPhone o Mac). L'unico requisito per installarla, un Mac con macOS 11 (Big Sur) o versioni successive. Seguite il link e date il consenso ad aprire l'App Store, poi cliccate sul pulsante Ottieni e avviate l'app cliccando su Avvia.

Collegate l'account andando sul telefono in Impostazioni (da iPhone) o toccando i tre puntini in alto a destra (Android), toccate Dispositivi collegati, poi Collega un dispositivo e scansionate il codice QR che appare sullo schermo del computer. Ora potete chattare su WhatsApp dal vostro Mac.