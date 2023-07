Ora potrete messaggiare con gli sconosciuti su WhatsApp

La ricerca attraverso i contatti WhatsApp non salvati in rubrica avviene automaticamente non appena si inserisce un numero di telefono nel campo di ricerca, invece che il nome del contatto.

La novità si rivelerà sicuramente utile per coloro che usano molto WhatsApp anche per comunicare con utenti che non sono proprio conoscenti, magari per questioni di lavoro o per rapide questioni che riguardano lo studio.

Questo eviterà infatti di salvare preventivamente il contatto in rubrica, in modo da poter iniziare in maniera più rapida la conversazione.

Per quanto riguarda la privacy non cambia molto: se qualcuno possiede il vostro numero personale avrebbe potuto inviare spam su WhatsApp anche in precedenza, salvando prima il vostro contatto in rubrica. Insomma, c'è solo da guadagnarci con la novità appena presentata su WhatsApp.

La novità che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per l'app Android e per l'app iOS di WhatsApp. Assicuratevi di aver aggiornato l'app WhatsApp per riceverla.