WhatsApp, arriva la modalità "Visualizza una volta" per i messaggi vocali

WhatsApp sta implementando una nuova funzionalità che potrebbe rivelarsi piuttosto utile: si tratta della possibilità di inviare un messaggio vocale con l'opzione "visualizza una volta". La nuova opzione è disponibile per alcuni beta tester sia Android che iOS. Dunque, in questo modo gli utenti potranno inviare un messaggio audio con la garanzia di una maggiore privacy visto che le note vocali non potranno essere salvate, inoltrate oppure esportate.

Entrando nei particolari della notizia, una nuova icona "Visualizza una volta" sarà disponibile nella barra della chat durante la registrazione di una nota vocale. Quando premerete la sopra citata icona, quindi, la nota vocale verrà inviata in questa modalità: dunque, il destinatario non potrà esportarla, inoltrarla, salvarla oppure registrarla. Questa inedita funzionalità riduce al minimo le possibilità di accesso non autorizzato o di ascolto successivo, fornendo un nuovo livello di privacy per informazioni sensibili e riservate.