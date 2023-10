WhatsApp vuole proprio introdurre la funzione più distintiva di Telegram

Su WhatsApp questo non è possibile, e potete chattare con persone non presenti tra i vostri contatti solo conoscendo il loro numero di telefono .

Ma cosa significa nello specifico? Come sapete, su Telegram ci sono da sempre gli username unici, che consentono di trovare gli utenti tramite la ricerca, senza necessariamente conoscere il loro nome o - ancora più importante - il loro numero di telefono .

Ne avevamo parlato a maggio di quest'anno, quando i ragazzi di WABetaInfo avevano scoperto, nella beta per Android versione 2.23.11.15, un nuovo menu che consente di aggiungere il nome utente (username), e ora è comparsa nell'app per iOS.

È una WhatsApp sempre più a forza Telegram quella che stiamo vedendo negli ultimi tempi (ecco come mandare messaggi sull'app di Meta senza memorizzare il numero ).

Ma questa operazione non sarà più necessaria, e potrete comunicare con qualsiasi utente, individuo o azienda, rendendo più facile la connessione con una vasta gamma di contatti. La soluzione ha un vantaggio immediato, ovvero il miglioramento delle condizioni di privacy e sicurezza in app in quanto senza rivelare il numero di telefono gli utenti potranno comunicare con maggiore riservatezza con nuovi contatti o chat di gruppo. Sempre mantenendo la crittografia end-to-end.

Come vedete dallo screenshot sopra, fornito appunto da WABetaInfo, tutto quello che dovrete fare sarà scegliere il vostro username WhatsApp direttamente nelle impostazioni del profilo grazie alla nuova sezione dedicata. Gli username su WhatsApp accetteranno caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali, ma non supportano i discriminatori, il che significa che i nomi utente sono univoci.

La configurazione dello username è facoltativa, mentre il numero di telefono associato a un account che ha avviato una chat tramite uno username rimarrà sempre nascosto. Ovviamente solo in caso le persone che partecipano alla conversazione non conoscano già i numeri di telefono l'uno dell'altro.

Vi ricordiamo che questa funzione è in fase di sviluppo e non è attualmente disponibile, neanche per i partecipanti al programma beta, ma è probabile che venga introdotta nei prossimi mesi.