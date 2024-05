Il futuro di WhatsApp è qui: ecco tutte le novità per l'interfaccia

Negli ultimi tempi abbiamo visto WhatsApp introdurre delle interessanti novità per la sua interfaccia grafica, rinnovando quella che è tra le piattaforme di messaggistica istantanea più usate al mondo.

Le novità introdotte sono diverse, e altre stanno arrivando. E per avere un quadro chiaro di tutto ciò, Meta ha descritto nel dettaglio tutti gli aggiornamenti previsti per l'interfaccia grafica di WhatsApp. Questi riguardano essenzialmente le sue app per dispositivi Android e per iPhone.

Andiamo a vedere insieme com'è il futuro di WhatsApp:

Un'evoluzione che non si è mai fermata

Conosciamo WhatsApp da quasi 15 anni. E sin dall'inizio, abbiamo visto come l'azienda ha curato l'aspetto grafico della piattaforma di messaggistica. L'immagine che vedete in basso mostra proprio l'evoluzione dell'interfaccia di WhatsApp nel corso della sua storia.