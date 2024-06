WhatsApp migliora la gestione di messaggi video e contenuti multimediali: ecco le novità in arrivo

Tra video e foto in HD e nuove funzioni legate alle videochiamate, ultimamente gli sviluppatori di WhatsApp si stanno concentrando in modo particolare sui contenuti multimediali, e le ultime beta per Android e iOS confermano questo andamento (a proposito, sapete quali sono e come usare le funzioni di WhatsApp meno conosciute ?).

Ultima beta di WhatsApp per Android: arrivano le risposte rapide ai messaggi video

La funzione è al momento disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato la beta di WhatsApp per Android, ma la novità dovrebbe arrivare ad altri utenti nei prossimi giorni.

La prima novità riguarda i videomessaggi. Come riportato dai ragazzi di WABetaInfo , alcuni utenti hanno scoperto nell'ultima beta dell'app per Android, versione 2.24.14.5 , una nuova icona accanto ai messaggi video.

Su iPhone arrivano le notifiche che aggiornano sul caricamento di contenuti multimediali

Ci sono novità anche per i proprietari di iPhone. Nell'ultima beta di WhatsApp per iOS, versione 24.13.10.71, alcuni beta tester hanno infatti notato una nuova notifica che avverte quando il caricamento di un contenuto multimediale si interrompe o non viene completato.

Nella notifica viene anche mostrata un'anteprima del contenuto stesso, oltre al numero di contenuti attualmente in pausa. Il testo, che potete vedere nello screenshot qui sopra condiviso da WABetaInfo, indica "[numero] caricamento in pausa", con sotto la scritta "Apri l'app per riavviare il caricamento".

Questo è un esempio, ma WhatsApp avviserà anche quando il caricamento dei contenuti multimediali non è riuscito durante l'invio di diverse foto e video.

La funzione è particolarmente utile per avvisare gli utenti in caso di interruzioni di caricamento causate da problemi di connettività, e consente di agire tempestivamente per risolvere e riprendere il caricamento (come per esempio abilitare l'aggiornamento dell'app in background).

Questa funzione non è ancora disponibile per molti utenti, ma nelle prossime settimane verrà distribuita a un numero maggiore di beta tester.