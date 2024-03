WhatsApp su Android cambia look: ecco la nuova barra di navigazione

WhatsApp ha annunciato una novità per la sua versione stabile su Android . Si tratta di uno spostamento , per dirla tutta. La barra di navigazione dell'app viene infatti traslata in basso, e cambia un po' i suoi pulsanti.

La nuova barra di navigazione di WhatsApp

Come illustra piuttosto chiaramente l'immagine qui sopra, per spostarsi tra le varie sezioni di WhatsApp non ci sarà più una barra in alto, ma una nuova in basso. Quest'ultima è più grande e ospita delle opzioni lievemente diverse da prima.

Chat . È chiaramente la schermata principale, quella con tutte le vostre conversazioni. All'avvio di WhatsApp è qui che andrete.

. È chiaramente la schermata principale, quella con tutte le vostre conversazioni. All'avvio di WhatsApp è qui che andrete. Aggiornamenti . Questa è una novità, che sostituisce il precedente Stato, e lo amplia. Qui troverete infatti non solo lo stato (le "storie" di WhatsApp) ma anche i canali. Se non sapeste cosa sono e come funzionano i canali WhatsApp vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

. Questa è una novità, che sostituisce il precedente Stato, e lo amplia. Qui troverete infatti non solo lo stato (le "storie" di WhatsApp) ma anche i canali. Se non sapeste cosa sono e come funzionano i canali WhatsApp vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. Community . Lanciate nel 2022 (qui spieghiamo nel dettaglio come funzionano le Community di WhatsApp), questi gruppi a tema hanno ora una loro "casa" dedicata. La troverete utilissima se li usate, superflua in caso contrario.

. Lanciate nel 2022 (qui spieghiamo nel dettaglio come funzionano le Community di WhatsApp), questi gruppi a tema hanno ora una loro "casa" dedicata. La troverete utilissima se li usate, superflua in caso contrario. Chiamate. È la stessa scheda già presente in passato, che raccoglie la cronologia di tutte le chiamate effettuate tramite WhatsApp

Per tutto il resto non ci sono novità.

Vi ricordiamo però che dall'11 aprile cambieranno i termini di servizio di WhatsApp in Europa. Trovate tutte le novità in questo articolo.

Per vedere come appare davvero la nuova barra di navigazione in italiano vi lasciamo uno screenshot qui sotto. Se non l'aveste già ricevuta, è sufficiente aggiornare WhatsApp dal Play Store per vederla comparire.