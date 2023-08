Su WhatsApp sta arrivando una nuova formattazione del testo

WhatsApp si trova senza ombra di dubbio nell'olimpo delle app di messaggistica a livello mondiale, forte delle sue tante funzionalità e dei gran numero di utenti che la utilizza ogni giorno su smartphone e PC.

E proprio a proposito di funzionalità sembra che stia arrivando una nuova opzione per la formattazione del testo. Quanto è appena trapelato dai soliti di WABetaInfo è stato scovato in una delle ultime versioni di WhatsApp Desktop e si trova ancora in fase di sviluppo.

Come vedete dallo screenshot in galleria, WhatsApp potrebbe presto ricevere una nuova modalità di formattazione del testo, la quale prevede una migliore leggibilità per i blocchi di testo. Questa formattazione sembra essere specifica per coloro che usano WhatsApp per condividere blocchi di righe di codice.