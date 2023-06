WhatsApp è sempre più attenta alla privacy: ecco nuovi controlli

WhatsApp (ecco come installarla) vuole essere una piattaforma dove comunicare in sicurezza, e per questo è dotata di una serie di funzioni che garantiscano la privacy degli utenti, come la crittografia end-to-end, le Chat protette da password, i messaggi effimeri, Visualizza una volta, che consente il blocco degli screenshot per i messaggi, e la possibilità di mantenere privato il proprio stato online. Ora però la popolare app di messaggistica ha deciso di compiere un passo successivo, introducendo la possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti e Controllo della privacy, da ora disponibili per gli utenti. Ma non solo, per promuovere l'importanza della comunicazione privata, ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione. Andiamo a scoprire le novità.

Nuovi controlli per la privacy

Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti

Fonte: WhatsApp

Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti è la nuova funzione progettata per garantire ancora più privacy e controllo sulle chiamate in entrata, aiutando a filtrare automaticamente chiamate spam, truffe e chiamate in arrivo da persone sconosciute, garantendo una maggiore protezione. Queste chiamate non faranno squillare il telefono, ma saranno visibili nell'elenco delle chiamate, nel caso in cui si tratti di qualcuno di importante. Controllo della privacy

Fonte: WhatsApp

Controllo della privacy è invece una funzione che vi guida passo dopo passo attraverso le impostazioni di privacy più importanti, per aiutare gli utenti a scegliere il livello di protezione giusto, tutto in un unico luogo. Selezionando Avvia Controllo nelle impostazioni sulla privacy, gli utenti possono accedere a vari livelli di privacy per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate e informazioni personali. WhatsApp ha affermato che le novità sono in via di distribuzione per tutti gli utenti, per cui dovreste riceverle nel giro delle prossime ore o giorni. Potete verificare la presenza dell'aggiornamento da Google Play o App Store.

L'importanza della comunicazione privata

Fonte: WhatsApp