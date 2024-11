I nuovi simboli di WhatsApp: cosa significano e chi li riceverà

WhatsApp è una delle app più importanti e diffuse da considerare quando si parla di piattaforme di messaggistica istantanea. Ne parliamo perché WhatsApp ha appena lanciato dei nuovi simboli per le sue chat, vediamo cosa significano e chi sta per riceverli. La novità che ha appena lanciato WhatsApp sembra arrivare prima per gli utenti Android. Si tratta di una funzionalità che mostrerà in maniera più immediata cosa gli altri utenti stanno facendo in chat.

Addio al "sta scrivendo...", ecco i nuovi simboli

Da diversi anni WhatsApp include degli indicatori per mostrare quando altri utenti in chat stanno scrivendo un messaggio o stanno registrando un messaggio vocale da inviare nella chat in cui ci si trova. Chiunque di noi abbia mai usato la piattaforma conosce quindi bene tali indicatori, i quali vengono mostrati nella parte alta della chat, sotto al nome del contatto o al nome del gruppo. Questi indicatori sono "[] sta scrivendo...", nel caso di scrittura in corso di un messaggio, oppure "[] sta registrando un audio...", nel caso di registrazione in corso di un messaggio vocale. Chiaramente al posto delle parentesi quadre troviamo il nome del contatto che sta completando l'operazione descritta. Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp cambia tutto: in chat non troveremo più le didascalie che abbiamo mostrato sopra ma dei nuovi simboli per indicare le stesse cose. L'immagine in basso vi mostra il nuovo simbolo di WhatsApp per indicare che l'interlocutore in chat sta scrivendo. Si tratta di un'animazione, la quale verrà mostrata finché l'altro utente è impegnato nella scrittura.

Il secondo simbolo, che trovate nell'immagine sotto, mostra invece quello mostrato nel caso in cui l'altro utente in chat sta registrando un messaggio vocale. Anche in questo caso si tratta di un'animazione. Questi nuovi simboli verranno mostrati sia nelle chat singole che nei gruppi WhatsApp. È bene specificare che i simboli verranno mostrati quando si è all'interno della chat, ma non nella pagina principale che mostra la lista chat. In tale sezione continueremo a vedere le didascalie testuali che abbiamo descritto prima, almeno per il momento. Per chi arriva questa novità? Sulla nostra versione beta di WhatsApp per Android è già disponibile. La distribuzione è in corso per tutti coloro che hanno WhatsApp per Android, e più avanti dovrebbe arrivare anche su iOS.

