WhatsApp sulla via della comodità: arriva il dialer integrato

Con un recentissimo aggiornamento per l'app WhatsApp, Meta introduce infatti il dialer direttamente integrato all'interno di WhatsApp. Si tratta di una novità significativa, che conferma come WhatsApp sia un punto di riferimento per i suoi utenti anche quando si tratta di effettuare chiamate .

Cosa potete fare con il nuovo dialer di WhatsApp

Come potete vedere dallo screenshot in basso, il nuovo dialer di WhatsApp è esattamente come quello che offre la vostra app Telefono sullo smartphone. Si tratta quindi del classico tastierino numerico, con i pulsanti per avviare la chiamata, ma anche per salvare il contatto associato al numero composto, oppure avviare rapidamente una chat WhatsApp.

Il nuovo tastierino di WhatsApp ha ovviamente la funzione di velocizzare tutte le operazioni che riguardano l'avvio di una chiamata su WhatsApp oppure di una chat, magari con un contatto che ancora non è presente nella cronologia oppure che non è salvato in rubrica.

Insomma, vi tornerà utile ogni volta che dovrete avviare una prima interazione con un contatto WhatsApp. E vista la diffusione di WhatsApp, non ci stupiremmo se questo dialer non possa sostituire quasi completamente quello stock del vostro telefono.

L'accesso al nuovo dialer di WhatsApp è abbastanza semplice. Ecco come fare:

Accedere a WhatsApp Accedere alla sezione Chiamate tramite la barra inferiore di navigazione Dovreste vedere la cronologia delle chiamate, e allora premete il pulsante contrassegnato dall'icona del tastierino in basso a destra. Si trova sopra l'opzione per avviare una nuova chiamata. A questo punto vedrete il nuovo dialer pronto all'uso.

Chi riceverà il nuovo dialer di WhatsApp

La novità che abbiamo appena descritto non è ancora disponibile per tutti gli utenti WhatsApp. Al momento infatti sarebbe stata distribuita solo ad alcuni tra coloro che hanno aderito alla beta di WhatsApp per dispositivi Android. Per sperare di ricevere la funzionalità dovrete assicurarvi di aver aggiornato l'app alla versione 2.24.13.17.

Ci aspettiamo che dopo questo test in beta, il nuovo dialer di WhatsApp arrivi anche a coloro che hanno la versione stabile. La stessa ipotesi sussiste anche per la versione iOS di WhatsApp, al momento non interessata dalla distribuzione della novità.