WhatsApp rivoluziona il trasferimento chat: più veloce e più sicuro

WhatsApp è sempre più al centro della messaggistica istantanea e punto di riferimento per milioni di utenti intorno al mondo. Nelle ultime ore ha rilasciato una novità davvero molto consistente che riguarda le chat.

WhatsApp ha infatti annunciato l'arrivo di una modalità di trasferimento chat del tutto inedita. Si tratta della possibilità di trasferire le chat da un dispositivo a un altro in modo rapido e sicuro, senza far affidamento al cloud di Google Drive ma passando unicamente per i due dispositivi.

Come vedete dagli screenshot in basso, la funzione Trasferisci chat, che si trova all'interno della sezione Chat delle Impostazioni dell'app WhatsApp, permette di trasferire le chat da un vecchio dispositivo al nuovo tramite un collegamento diretto tra i due telefoni. Dal vecchio sarà necessario accoppiarsi al nuovo inquadrando semplicemente un QR code.