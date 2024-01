Utenti iPhone gioite: le passkey stanno arrivando su WhatsApp

Il supporto alle passkey è qualcosa che abbiamo già visto da qualche tempo su WhatsApp. La piattaforma infatti ha introdotto il supporto alla nuova modalità di autenticazione sulla sua app Android da qualche mese ormai (ecco come attivare passkey su WhatsApp per Android ).

La novità delle ultime ore è che le passkey stanno per essere supportate anche su WhatsApp per iPhone. Come evidenziato da WABetaInfo, WhatsApp ha introdotto un nuovo menù all'interno delle impostazioni della sua app per iPhone, il quale servirà ad attivare e a gestire le passkey per l'accesso all'account.

Al momento la funzionalità non è ancora attiva, ma ci aspettiamo che lo sarà a breve.

Con le passkey sarà possibile accedere al proprio account WhatsApp senza introdurre alcuna password, ma autenticandosi tramite un metodo di riconoscimento biometrico supportato dal dispositivo.