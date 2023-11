WhatsApp per PC riceve una funzione che su smartphone è disponibile da tempo

Arrivano interessanti novità da parte di WhatsApp. In particolare, su WhatsApp Web e sulla relativa app per PC sarà finalmente possibile sfruttare la funzione "Visualizza una volta", che rende visualizzabili per una sola volta dal destinatario le immagini e video inviati. La funzione, precedentemente, era stata rimossa per una questione di privacy, tuttavia la società è ritornata sui propri passi.

Entrando nel vivo della notizia, il pulsante per sfruttare questa funzionalità si troverà all'interno della barra delle didascalie nell'editor di disegni su WhatsApp per Windows. La stessa funzione, tra l'altro, sarà disponibile anche su macOS e dispositivi collegati (in particolare, su WhatsApp beta per iPad). In ogni caso, il ripristino di questa opzione per gli utenti rappresenta un buon passo in avanti, soprattutto perché la funzione evita di memorizzare i file sul dispositivo, offrendo quindi un livello migliore di privacy.