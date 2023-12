Su WhatsApp sarà impossibile perdere di vista i messaggi importanti

Ci interessa da vicino tutto ciò che accade per WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea che ormai milioni di persone in tutto il mondo usano da dispositivi Android, iPhone e non solo. Nelle ultime ore Meta, che detiene da ormai qualche anno la proprietà di WhatsApp, ha annunciato una novità di particolare rilevanza per la sua app di messaggistica. Si parla della possibilità di fissare i messaggi all'interno delle chat.

Fissare i messaggi all'interno delle chat di messaggistica è una funzionalità che può rivelarsi particolarmente utile, soprattutto nelle chat molto prolisse o nei gruppi popolati da tanti utenti chiacchieroni. Se avete esperienza con Telegram, saprete di cosa stiamo parlando e probabilmente già l'avete provata. Il pin dei messaggi, ovvero il contrassegno dei messaggi in modo che vengano visualizzati sempre nella chat (solitamente nella parte superiore dell'interfaccia), è utile per avere sempre a portata di mano i messaggi importanti. Può essere utile ad esempio per avere sempre in primo piano una comunicazione importante che riguarda tutti gli utenti del gruppo, oppure un'informazione scambiata in precedenza che può servire in qualsiasi momento.